El bombalı saldırı planı deşifre edildi: 4 kişilik suç ağı çökertildi
Bursa il girişinde durdurulan bir araçta 2 adet el bombası ele geçirilmesiyle başlayan operasyonda, Türkiye genelinde planlanan bombalı saldırı hazırlığı deşifre edildi. Aralarında firari örgüt yöneticileriyle bağlantılı kişilerin de bulunduğu 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, İstanbul'dan el bombası temin eden M.D. (21) ile Balıkesir Edremit'te bombalı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen A.K. (22) ve F.E. (28) isimli şahıslara yönelik İstanbul, İzmir ve Balıkesir illerinde 30 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 4 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonda, 2 adet savunma tipi el bombası, 3 adet ruhsatsız tabanca, 94 adet tabanca fişeği, 2 adet GPS takip cihazı ele geçirildi.
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.