Bursa merkezli suç örgütü operasyonunun detayları ortaya çıktı
Bursa merkezli İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de düzenlenen ve 4 şüphelinin tutuklandığı suç örgütü operasyonuna ilişkin detaylar ortaya çıktı.
Polis, yurt dışında firari durumda bulunan örgüt yöneticilerinden aldıkları talimatla hareket eden şüphelilerden M.D'nin el bombalarını temin ettiğini, A.K. ve F.E'nin ise bombalı saldırı hazırlığında olduklarını tespit etti.
Savunma tipi 2 el bombası, 3 ruhsatsız tabanca, 94 tabanca fişeği, 2 GPS takip cihazı ele geçirilen Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda çeşitli şantaj, baskı ve sindirme yöntemleriyle İzmir'deki bazı kişilerden haksız menfaat temin etmeye çalıştığı öne sürülen zanlılar A.B, M.D, A.K. ve F.E. yakalanmış, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.