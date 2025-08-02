Antalya'da su seviyesi yükselen ırmakta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Manavgat Şelalesi yakınlarında su seviyesinin aniden yükselmesiyle ırmakta mahsur kalan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Akşam saatlerinde baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselmeye başladı. Bu sırada 2 kişi yüzerek kıyıya geçerken, 2 kişi de adacıkta mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin bot ile ulaştığı 2 kişi, kıyıya çıkarıldı.
Mahsur kalanlardan Emre A, su seviyesinin ani bir şekilde yükseldiğini ve bu nedenle kıyıya ulaşamadıklarını söyledi.
Emre A, kendilerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.