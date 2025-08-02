Yaşam

24 düzensiz göçmen yakalandı! Edirne ve Kırklareli'nde operasyon

Edirne ve Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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24 düzensiz göçmen yakalandı! Edirne ve Kırklareli'nde operasyon

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 19 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de 5 düzensiz göçmen yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.