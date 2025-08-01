Vali Çiftçi'den orman varlığı ikazı
"Orman Yangınları ve Genel Tedbirler Toplantısı" Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasında ormanların korunmasının önemine dikkat çeken Vali Çiftçi: "Yüzde 12'lik bir orman varlığımız var ve topraklarımızın yaklaşık yüzde 60'ı meralardan oluşmakta ama bu, ilimizde herhangi bir orman yangını çıkmayacak anlamına gelmez. Yani bir başka açıdan baktığımızda orman varlığımız az; bir de herhangi bir orman yangını olursa bu bizi iyice ormansızlaştırır. Şimdi hava sıcaklıkları da arttı. Ağustos ayında da mevcut durumun devam edebileceğini düşünüyoruz. En azından ekim ayına kadar, özellikle ağustos ve eylül ayları içerisinde tedbirleri biraz daha artırmamız gerekiyor. Bu sadece Orman Bölge Müdürlüğünün tek başına yürüteceği bir çalışma değil; topyekûn, el birliğiyle gerekli tedbirlerimizi alacağız" dedi.
Toplantı'nın ilk bölümünde Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, katılımcılara ilimizin orman varlığı ve genel durum hakkında bilgi vermek amacıyla slayt sunumu yaptı.