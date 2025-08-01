Kocaeli'de annesinin öldüğü trafik kazasında yaralanan çocuk hastanede öldü

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde annesinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 01.08.2025 16:39

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Otoyolun Körfez ilçesi Sevindikli yol ayrımında dün babasının kullandığı yabancı plakalı otomobilin devrilmesiyle yaralanan Emirhan A. (7), tedavi gördüğü hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden anne Y.A. (34) ile Emirhan A'nın cenazeleri, Yozgat'ın Saraykent ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Olayda yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücü Mikail A. ile otomobildeki 2 çocuğunun ise tedavisi sürüyor.

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