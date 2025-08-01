Kasten öldürme suçundan aran şahsı jandarma yakaladı

Afyonkarahisar'da kaç tane öldürme suçundan 7 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Giriş Tarihi: 01.08.2025 16:42

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Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde E.İ., isimli şahsın kasten öldürme suçundan 7 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Sülümenli beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sek edildi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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