İzmir'de 11 yıl hapisle aranan firari şahıs yakalandı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanıp cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Çalışmalarda hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan 11 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.B., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri ardından adli mercilere sevk edilen N.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.