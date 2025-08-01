İstanbul'da suç örgütü üyelerine operasyon: 47 gözaltı

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonda, 'kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'nitelikli yağma', 'iş yeri kurşunlama', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'tefecilik' suçlarına karışan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 47 kişi gözaltına alındı. Ayrıca suç örgütlerini övücü ve örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 150 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi.

Giriş Tarihi: 01.08.2025 12:01

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 'kasten yaralama', 'nitelikli yağma', 'iş yeri kurşunlama', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'tefecilik' suçlarına karışan suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda polis ekipleri, Bakırköy'de 18 Haziran'da Osman Beşe'nin silahla öldürülmesine ilişkin 5 şüpheliyi yakaladı. 23 Haziran'da Beşiktaş'ta galeriye, 1 Temmuz'da Sarıyer'de ise restorana molotof attıkları tespit edilen 7 şüpheli de yakalandı. Çalışmalarında devamında, Zeytinburnu'nda tekstil atölyesi, Fatih'te ve Beykoz'da restoran, Silivri'de beton fabrikasının kurşunladığı, Avcılar'da U.G.'nin silahla yaralandığı, Bağcılar'da ise oto galeri sahibinin tehdit edildiği belirlendi. 6 farklı eyleme karıştığı tespit edilen, 14 şüpheli gözaltına alındı.

ŞİLE'DE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şile'de ise liderliğini İ.K.'nın yaptığı suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip sonucunda, 'Nitelikli yağma', 'Kasten yaralama', 'İş yeri kurşunlama', 'Tefecilik' suçunu işleyen ve 13 farklı eyleme karıştığı tespit edilen 19 şüpheli bugün yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 5 tabanca, 2 bıçak, muşta, ve 20 gram esrar ele geçirildi.