Yaşam

Denizli'de kan donduran vahşet! Önce ailesini katletti ardından intihar etti

Denizli'de yıllık izinde bulunan bir polis memuru, karısı ile 2 ve 7 yaşlarındaki çocuklarını öldürdükten sonra intihar etti. Polis ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Polis memurunun 6-7 milyon lira borcu bulunduğu ve bu nedenle sıkıntıda olduğu öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Denizli'de kan donduran vahşet! Önce ailesini katletti ardından intihar etti

Kan donduran olay, bu sabah saat 06.45 sıralarında Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi 1731 Sokak'taki bir evde meydana geldi.

KARISI VE 2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜREN POLİS MEMURU İNTİHAR ETTİ

Edinilen bilgiye göre, Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosuna tayini çıktıktan sonra ailesini yeni görev yerine götürmeyen 35 yaşındaki Polis Memuru Coşkun Söylemez, 3 gün önce yıllık izin için eşinin ve iki çocuğunun yaşadığı kayınvalidesi Havva Kovan'ın evine geldi.

İzne çıkan polisin borçları nedeniyle sıkıntıda olduğu öğrenildi. (A Haber arşiv)İzne çıkan polisin borçları nedeniyle sıkıntıda olduğu öğrenildi. (A Haber arşiv)

UYURLARKEN KAFALARINA ATEŞ ETTİ
Çevik kuvvet polisi Coşkun Söylemez, sabaha karşı uyudukları sırada 33 yaşındaki eşi Nazlı Söylemez, 7 yaşındaki oğlu Yağız Söylemez ve 2 yaşındaki kızı Duru Söylemez'in başına birer el ateş ettikten sonra aynı silahla kendisini de başından vurdu. Silah sesini duyan kayınvalide, feryatlar içerisinde dışarıya çıkarak komşularından yardım istedi.

Denizli'de vahşetten sonra ekipler olay yerinde inceleme yaptı. (AA)Denizli'de vahşetten sonra ekipler olay yerinde inceleme yaptı. (AA)

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede anne ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirlendi. Ağır yaralı olarak ambulansa alınan Coşkun Söylemez de Denizli Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti.

Aileden geriye yürek burkan kareler kaldı. (A Haber arşiv)Aileden geriye yürek burkan kareler kaldı. (A Haber arşiv)

AİLE YAKINLARININ FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI
Olayda hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin cansız bedenleri otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin evden alınması sırasında aile yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

6-7 MİLYON LİRA BORCU VARMIŞ
Coşkun ve Nazlı Söylemez çiftinin 2017 yılında evlendikleri öğrenildi. Doğu görevine giderken ailesini kayınvalidesinin yanında bırakan Coşkun Söylemez'in yap sat emlak işinden dolayı piyasaya 6-7 milyon lira civarında borcu olduğu öğrenildi.

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