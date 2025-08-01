Denizli'de kan donduran vahşet! Önce ailesini katletti ardından intihar etti

Denizli'de yıllık izinde bulunan bir polis memuru, karısı ile 2 ve 7 yaşlarındaki çocuklarını öldürdükten sonra intihar etti. Polis ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Polis memurunun 6-7 milyon lira borcu bulunduğu ve bu nedenle sıkıntıda olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 01.08.2025 10:21

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Kan donduran olay, bu sabah saat 06.45 sıralarında Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi 1731 Sokak'taki bir evde meydana geldi. KARISI VE 2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜREN POLİS MEMURU İNTİHAR ETTİ Edinilen bilgiye göre, Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosuna tayini çıktıktan sonra ailesini yeni görev yerine götürmeyen 35 yaşındaki Polis Memuru Coşkun Söylemez, 3 gün önce yıllık izin için eşinin ve iki çocuğunun yaşadığı kayınvalidesi Havva Kovan'ın evine geldi.

İzne çıkan polisin borçları nedeniyle sıkıntıda olduğu öğrenildi. (A Haber arşiv) UYURLARKEN KAFALARINA ATEŞ ETTİ

Çevik kuvvet polisi Coşkun Söylemez, sabaha karşı uyudukları sırada 33 yaşındaki eşi Nazlı Söylemez, 7 yaşındaki oğlu Yağız Söylemez ve 2 yaşındaki kızı Duru Söylemez'in başına birer el ateş ettikten sonra aynı silahla kendisini de başından vurdu. Silah sesini duyan kayınvalide, feryatlar içerisinde dışarıya çıkarak komşularından yardım istedi.