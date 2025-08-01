Yaşam

Bursa'da bir kişinin üzerinden kemer görünümlü kılıfa gizlenmiş döner bıçağı çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şüphelinin üzerinde kemer görünümlü kılıfa gizlenmiş döner bıçağı ele geçirildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
Bursa'da bir kişinin üzerinden kemer görünümlü kılıfa gizlenmiş döner bıçağı çıktı

İlçe merkezinde, mahalle ve çarşı bekçileri, şüpheli hareketlerde bulunan MK'yi (18) durdurdu. Bu kişinin üzerini arayan ekipler, belinde kemer görünümlü kılıfa gizlenmiş döner bıçağı buldu. Döner bıçağına el konulurken, şüpheli M.K. polis merkezine götürüldü.

Zanlı, işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN