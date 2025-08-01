Bunaltan sıcaklara ara: Yağmur geliyor | Hafta sonu plan yapanlar dikkat
Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi azalmaya başladı. Yağışlarla birlikte yurt genelinde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece düşecek. Birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Ancak hafta sonunun ardından sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor. Bugün öğlen saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde beklenen yağış etkisini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Osmaniye çevreleri ve Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; akşam saatlerinde Ankara ve Bolu çevreleri, Eskişehir'in güney ve doğu ilçeleri ile Konya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MGM'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den (MGM) yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren başta güney ve batı kesimler olmak üzere Ankara ile Konya'nın kuzey bölgelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yetkililer, kuvvetli yağışların ani sel, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında etkili rüzgar gibi olumsuzluklara yol açabileceği konusunda vatandaşları uyarırken, meydana gelebilecek doğal afet risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.
HAVA SICAKLARI AZALIYOR
Hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde biraz azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün öğle saatlerinde kentte hava sıcaklığı ortalama 27,1 derece ölçüldü.
Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden bunaltıcı sıcaklıkla mücadele eden İstanbullular, havanın serinlemesiyle rahat nefes aldı.
Öğle saatlerinde Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Kadıköy ve Ümraniye'de yağmur geçişi oldu.