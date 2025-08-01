Ankara'da korkutan baca yangını

Giriş Tarihi: 01.08.2025 15:20

Edinilen bilgilere göre, Akyurt ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bir binanın bacası alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Akyurt Belediyesi'ne ait su tankeri de yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin koordineli çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Polis ekiplerinin inceleme başlattığı yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.