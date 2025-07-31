Türkiye’nin dijital haritası artık e-Devlet’te herkese açık

Giriş Tarihi: 31.07.2025 11:15

VERİLERE HARİTA ÜZERİNDEN ERİŞİM Vatandaşlar e-Devlet kullanıcı bilgileriyle www.tucbs.gov.tr adresinden ve turkiye.gov.tr adresi Ulusal Coğrafi Bilgi Platformundan giriş yaparak hizmetten yararlanabilecek. Platform sayesinde vatandaşlar, akademisyenler, özel sektör ve kurumlar, kamuya ait coğrafi verilere e-Devlet entegrasyonu ile tek noktadan, bürokrasiye takılmadan, hızlı ve güvenli şekilde erişebilecek. Coğrafi Veri Talep Portalı sayesinde de 630 coğrafi veri katmanı üzerinden ihtiyaç duydukları tüm coğrafi verilere kolayca ulaşabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü uzun ve titiz çalışmaların ardından Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu 'nu (TUCBS) hayata geçirdi. TÜRKSAT AŞ 'nin teknik desteğiyle geliştirilen Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi, 1 Ocak 2025 itibarıyla e-Devlet Kapısı ile kamu kuruluşlarının kullanımına sunuldu. Başarıyla kullanılan sistem artık kontrollü erişim ile tüm vatandaşların kullanımına açıldı.

TÜM COĞRAFİ BİLGİLER TEK TIK UZAKTA

Arsa almak isteyenler konumlarını girdikten sonra arsanın bulunduğu bölgenin planlarını, elektrik, su gibi alt yapı hizmetlerinin durumunu tek tıkla öğrenebilecek. Yine kırsalda tarım arazisi bulunan bir vatandaş, arazinin çevresindeki su kaynaklarının konumunu, toprak türünü kolayca öğrenebilecek. Ev almak isteyenler ise bir mahallenin yeşil alanları, parkları, ulaşım altyapısını harita üzerinde anlık olarak görebilecek.

AFETLERDE HIZLI MÜDAHALE

Bir bölgenin deprem riski, heyelan alanları, dere yatakları gibi hayati coğrafi bilgiler de bu sistemde yer alıyor. Bu sayede olası bir afette çalışmaların en doğru ve hızlı şekilde yönetilmesi sağlanıyor. Kamu kurumları ile yerel yönetimlerin coğrafi verileri bu sistemde yetki bazlı paylaşılıyor. Böylece kamu kurum ve kuruluşlarının imar planlamasından afet yönetimine, ulaşım planlamasından çevresel etki analizlerine kadar birçok hizmeti hızlı ve doğru şekilde hayata geçirmesine katkı sunuluyor.