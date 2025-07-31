Sıcaktan bunalan gençler römorktan havuz yaptı

Giriş Tarihi: 31.07.2025 16:05

Tabanlı köyünde bir grup genç, kavurucu yaz sıcaklarına karşı kendi imkânlarıyla serinleme yöntemi geliştirdi. Köyde havuz, dere ve gölet olmaması nedeniyle traktör römorkunu naylonla kaplayan gençler, içerisine su doldurarak havuz yaptı. Günün sıcak saatlerinde suyla dolu römorkta serinleyen gençler, hem yüzüp hem de arkadaşlarıyla doyasıya eğlenerek keyifli zaman geçiriyor.

"HEM SERİNLİYOR HEM İŞİMİZİ RAHAT YAPIYORUZ"

Gençlerin bulduğu bu ilginç ve pratik çözüm köyde renkli görüntülere sahne oldu. Tabanlı köyünde yaşayan Serhat Güler, hem tarla işleriyle uğraştıklarını hem de serinlemek için böyle bir yöntem geliştirdiklerini belirterek, "Bu yıl kavurucu sıcaklar nedeniyle çalışırken oldukça zorlanıyoruz. Çiftçiyiz, buğdayları selektörden geçiriyoruz. İstirahat saatlerinde serinlemek için 15 tonluk römorkumuzu suyla doldurduk. Özellikle en sıcak saatlerde gelip burada serinliyoruz. Aklımıza bu fikir geldi, gayet de iyi oldu. Çocuklar eğleniyor, biz de hem serinliyor hem işimizi rahat yapıyoruz" dedi.