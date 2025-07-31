Şaka amaçlı kovalama ölümle bitti! Kaçış anları ortaya çıktı
Mersin'in Anamur ilçesinde bir pasajda ölü bulunan çocuk ile ilgili gözaltına alınan ve onu kovaladığını itiraf eden döner ustası, 'İhmali davranış sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı. Öte yandan kovalama sonucu gerçekleşen ölüme ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, önceki sabaha karşı Anamur'daki Osman Sinanoğlu adlı pasajda yaşandı. İddialara göre, aynı dönercide ustabaşı olarak çalışan N.U. (24), servis yaparken yavaş davrandığını söylediği 12 yaşındaki Eyüp Can G. ile "şakalaşmaya" başladı. N.U., şaka amaçlı çocuğu kovalamaya başladı ve Eyüp Can pasajın sokağına kadar kaçtı. Bu sırada küçük çocuk gözden kayboldu.
Eyüp Can'ın iş yerine geri dönmemesi üzerine çalışanlar aramaya başladı. Pasajın zemin katında hareketsiz halde yatan çocuğu bulan çalışanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eyüp Can G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemelerde Eyüp Can G.'nin vücudunda düşmeye bağlı olabilecek 5 adet kesi olduğu tespit edildi. Çocuk, detaylı otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada yapılan otopsi işleminde ise küçük çocuğun düşmeye bağlı olarak kafa travması, vücutta kemik kırıkları ve iç organ yaralanmaları sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
ŞÜPHELİ ÇOCUĞU KOVALADIĞINI İTİRAF ETTİ
Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan şüpheli N.U., ifadesinde çocuğu kovaladığını itiraf etti. Mahkemeye sevk edilen N.U., 'İhmali Davranış Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme Suçu'ndan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Olayla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülürken, güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Eyüp Can'ın sokakta yürüdüğü ve ardından tutuklanan şahsın kovalamaya başlamasıyla paniğe kapılarak kaçtığı anlar saniye saniye yer alıyor. Bu görüntüler, olayın dehşetini gözler önüne seriyor ve küçük Eyüp Can'ın son anlarını aydınlatıyor. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan şüpheli N.U. 'İhmali Davranış Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme Suçu'ndan adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili çalışmanın titizlikle sürdürüldüğü öğrenilirken, güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde çocuğun sokakta yürüme anları ve ardından tutuklanan şahsın kovalamaya başlamasıyla kaçması yer aldı.