Şaka amaçlı kovalama ölümle bitti! Kaçış anları ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 31.07.2025 12:37

Olay, önceki sabaha karşı Anamur'daki Osman Sinanoğlu adlı pasajda yaşandı. İddialara göre, aynı dönercide ustabaşı olarak çalışan N.U. (24), servis yaparken yavaş davrandığını söylediği 12 yaşındaki Eyüp Can G. ile "şakalaşmaya" başladı. N.U., şaka amaçlı çocuğu kovalamaya başladı ve Eyüp Can pasajın sokağına kadar kaçtı. Bu sırada küçük çocuk gözden kayboldu.

Eyüp Can'ın iş yerine geri dönmemesi üzerine çalışanlar aramaya başladı. Pasajın zemin katında hareketsiz halde yatan çocuğu bulan çalışanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eyüp Can G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemelerde Eyüp Can G.'nin vücudunda düşmeye bağlı olabilecek 5 adet kesi olduğu tespit edildi. Çocuk, detaylı otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada yapılan otopsi işleminde ise küçük çocuğun düşmeye bağlı olarak kafa travması, vücutta kemik kırıkları ve iç organ yaralanmaları sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.