Nüfus müdürlükleri doldu taştı! Sürücü belgesi yenilemede son gün: İhmal ettik

Giriş Tarihi: 31.07.2025 16:20

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün uyarılarına rağmen başvuru süresinin dolmasına saatler kala birçok kişi nüfus müdürlüklerine geldi. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren nüfus müdürlüklerine adeta akın etti.

(Fotoğraf: AA)

Fatih İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gelen Mürsel Uçar, randevusunu "e-devlet" üzerinden kolayca aldığını söyledi.

Ehliyetini 2013 yılında aldığını kaydeden Uçar, belgesini belirlenen süre bitmeden yenilediği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Başvurular nedeniyle müdürlüklerde personelin yoğun mesaisi devam ediyor.

(Fotoğraf: İHA)

"ÇOK YOĞUNLUK VAR"

Eski tip ehliyetini yenilemek için kuyruğa giren Hasan Yiğit, "Sürücü belgesini değiştirmek için geldik. Çok yoğunluk var. Bu sıra biter mi ve bilmiyoruz. Makinelerden işlem yapılamıyor şu anda bekliyoruz bakalım. Son güne bıraktık biraz ihmal ettik. Fakat burada süreç de işlemiyor. İnsanlar yığıldı makineler yanıt vermiyor bekliyoruz" dedi.

"MAALESEF SON GÜNÜ BIRAKTIK"

Güney Adatepe ise, "Sürücü belgemizi yeniledik. Maalesef son günü bıraktık. Buradaki herkese çok teşekkür ediyoruz bizimle çok ilgilendiler" ifadelerini kullandı.

"ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN BURADAYIM, KALABALIĞA DENK GELDİM"

Adres değişikliği yapmak için geldiğini söyleyen Uğur İpar, "Maalesef sürücü belgesi için gelen kalabalığa denk geldik. Ben adres değişikliği yapmak için geldim. Uzun süredir sıra bekliyorum. Sürücü belgem eski değil değiştirmek için daha 3 senem var" diye konuştu.

ANKARA'DA EHLİYET YENİLEME YOĞUNLUĞU



Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen süre, bugün mesai saatinin bitmesiyle sona erecek. Vatandaşlar, yarından itibaren 7 bin 438 TL'ye çıkacak olan B sınıfı sürücü belgesinin yenileme işlemini 15 TL karşılığında gerçekleştirmek için nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu. Çankaya Nüfus Müdürlüğü'nde de son saatlerde randevu bulamayanlar, işlemlerini gerçekleştirirken elektronik sistemler yoğunluktan hata verdi.

"SİSTEM GİTTİĞİ İÇİN BEKLEYECEĞİZ"

Ehliyetini yenilemeye gelen Ünsal Sadak, sistemsel yoğunluk nedeniyle işlemlerini gerçekleştiremediğini söyleyerek, "Türk halkı böyleyiz, her şeyi en son güne bırakırız. Sistem gitti şu anda, 'Bekleyin' dediler. Bakalım, 1 saat kadar bekleyeceğiz. Umarım olur, daha çok insan var. Sevgili devlet yetkililerinden bir ricamız var. Bunu bir 15 gün daha uzatsalar çok makbule geçer. Çok insanın duasını alırsınız. Randevum 14.00'teydi ama sistem gitti. Gelmezse 7 bin 500 ödeyeceğiz. Yapacak bir şey yok, devlete feda olsun ne yapalım" ifadelerini kullandı.

Fatma Akgündüz ise ehliyetini şans eseri yenileyebildiğini belirterek, "Ben cezaya gireceğini hiç bilmiyordum. Yani son gün olduğunu bilmiyordum. Çok fazla yoğunluk var. Her yerde nüfus müdürlükleri çok yoğunmuş. Kimse randevu alamamış, öyle bir yoğunluk var. Bugün şanslı günümdeyim" dedi