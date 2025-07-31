İspir'de çıkan yangında 3 ev ve 2 ahır kül oldu

Giriş Tarihi: 31.07.2025 15:54

Yeşilyurt Mahallesi Kuşlu bölgesinde bir evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Büyükşehir Belediyesi İspir itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba harcandı.