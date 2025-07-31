Yaşam

İspir'de çıkan yangında 3 ev ve 2 ahır kül oldu

Erzurum'un İspir ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve 2 ahır kül oldu. Ekipler tarafından yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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İspir'de çıkan yangında 3 ev ve 2 ahır kül oldu

Yeşilyurt Mahallesi Kuşlu bölgesinde bir evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Büyükşehir Belediyesi İspir itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba harcandı.

İspir'de çıkan yangında 3 ev ve 2 ahır kül olduİspir'de çıkan yangında 3 ev ve 2 ahır kül oldu

İtfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına köylüler de destek verdi.

3 ev ve 2 ahırın küle döndüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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