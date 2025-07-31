Diyarbakır'da sıcaklıklarla birlikte hastanelere başvurular arttı

Diyarbakır'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, hastanelere yapılan başvurularda artışa neden oldu. Termometrelerin 45 dereceyi aştığı şehirde özellikle yaşlı bireyler ve kronik hastalıkları olan vatandaşlar sağlık kuruluşlarına daha fazla yönelmeye başladı.

Giriş Tarihi: 31.07.2025 14:14

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Kentteki kamu hastanelerinde günlük başvuru sayısı yaklaşık 2 bini bulurken, en yoğun bölümler arasında dahiliye ve acil servisler öne çıkıyor.



Koronavirüs salgını döneminden bu yana ilk kez bu ölçekte bir yoğunluk yaşanırken, sağlık görevlileri vatandaşlara gerekli hizmeti sunmaya devam ediyor.



Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Dahiliye Uzm. Doç. Dr. İhsan Solmaz, mevsim normallerinin çok üzerinde bir hava sıcaklığının olduğunu, özellikle Diyarbakır gibi karasal iklimi olan yerlerde sıcaklığın daha fazla olduğunu söyledi. Solmaz, "Bizim özellikle yaşlı hastalarda, çocuklarda, kronik hastalığı olanlar da ya da Alzheimer, Demans gibi hastalığı olanlar da su tüketimine eksilme ile sıcakların artmasıyla, sıcak çarpmaları ile birlikte acile başvurular arttı. Son bir haftadır biz sağlık çalışanları olarak gözle görülür bir artışı görüyoruz. Acile başvuru sayıları arttı, servise yatan hasta sayılarımız arttı, yoğun bakıma yatan hasta sayılarımız arttı. Hepsi benzer klinikler; sıcağa maruz kalma, susuz kalma, böbrek yetmezliğine girme, tuz seviyesinde azalma veya artma ile birlikte acil servisine başvuran hastalar bunlar. Bunlar niye oluyor, bunlar genelde hava sıcaklığın çok fazla artmasıyla birlikte hissedilmeye kayıplarla terle, solunum yoluyla kaybedilen sıva açığının yerine konulmamasına bağlı oluyor. Biz bu hastaları kendi servislerimize yatırıyoruz hastaların serum takviyelerine, destek tedavilerini başlıyoruz ve kaybettiği sıvıyı yerine koyuyoruz. Çok rahat bir şekilde 24 saat, 48 saat içerisinde böbrek değerleri normale geliyor bu hastaların ve taburcu ediyoruz" dedi.



Koronavirüs zamanında da böyle bir salgın tarzında bir durum yaşandığını, pik yapıp hasta sayılarının acilde arttığını ve acili tıkanma seviyesine getirdiği durumları yaşandığını belirten Solmaz, "Hasta sayısında gözde görülür bir artış var mı? Evet, çok ciddi bir artış var. Bizim hastanemizde günlük yaklaşık 2 bin civarında bir hasta girişi oluyor yeşil, sarı ve kırmızı alanda. Bu hasta sayısında belli bir oranda bir artış var yüzde 15-20 oranında artış var ama artışın aslında nedeni sayıdan ziyade bütün hastaların bu tanıyla geliyor olması yani sıcağa maruz kalması, bulantı, kusma, şuur değişikliği gibi sıva açığı, böbrek yetmezliği ve tuz dengesinin bozulmasıyla gelen hastalar" diye konuştu.



Annesinin az su tükettiğini ve bu nedenden dolayı böbreklerinde sıvı kaybının oluştuğunu aktaran hasta yakını Kıymet Baran, "Annemin rahatsızlığından dolayı hastaneye geldik. Önce 'kalp yetmezliği' dediler ama ardından doktorların detaylı kontrollerinden sonra böbrek yetmezliği olduğu ortaya çıktı. Böbrek değerlerinin çok yüksek olduğunu bize aktardılar. Bunun nedeni de sıvı kaybının olduğunu, su tüketmediğinden kaynaklandığını söylediler. Bu tür hastaların özellikle yaşlıların, kronik hastaların çok fazla su tüketmeleri gerektiğini onlara söylememiz ve ikna etmemiz gerekiyor ama onlar bir türlü ikna olmuyorlar. Su içtiklerini söylüyorlar ama terleyerek su kaybettiklerinin farkında değiller. Günde en az 3 litre su içmeleri ve değerlerinin yerine gelmesi gerekiyor. Doktorumuzun yapmış olduğu serumlarla, tedavilerle değerler şu an çok iyi olduğunu söyledi. İnşallah bugün ya da en geç yarın sabah taburcu olabilirsiniz dendi. Özellikle kronik hastalara ve yaşlılara önerim bir evlat olarak annelerini, kaynanalarını ve tüm yaşlıları su içmeye ikna etsinler. Tek tedavileri budur" ifadelerini kullandı.

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