Bartın'daki orman yangınlarında sabotaj var mı? Validen açıklama

Türkiye genelindeki bazı orman yangınlarında sabotaj ve kasıt ihtimali bulunduğu hatırlatılması üzerine Valisi Nurtaç Arslan, açıklamalarda bulundu. Arslan, Bartın'da son dönemlerde günde 7-8 ihbarın geldiğini belirterek, yaşanan küçük çaplı yangınların hiç birinde sabotaj olduğu yönünde bir bulguya rastlamadıklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 31.07.2025 15:45

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Vali Nurtaç Arslan, 4 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı sebebiyle düzenlenen gecikmeli yemekte ulusal ve yerel medya temsilcileri ile buluştu. Ülke ve kent gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Arslan, gazetecilerin soruları üzerine kentteki orman yangınlarına karşı alınan tedbirler, yangınların sebepleri hakkında bilgiler verdi.



Vali Arslan, orman yangınlarına karşı, ormanlara giriş, anız yakma yasağı gibi önlemlerin yanı sıra orman alanları ve çevresindeki piknik alanlarında mangal, tüp yakma, düğün gibi organizasyon yada etkinliklerde meşale, hava fişek gibi yanıcı madde kullanımı, açık alanlarda salça yapımı için ateş yakmanın yasaklanması gibi ek tedbirlerin alındığını ifade etti.

Orman yangınlarına karşı herkesin duyarlı olmasın ve alınan kurallara uyulmasını isteyen Arslan, "Orman yangınları ile gerçekten ciğerimiz yanıyor. Ormanlar bizim geleceğimiz, nefesimiz o yüzden yeşil vatanımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bartın olarak ormanı yüzde 58'lik seviyelerinde olan bir ilde yaşıyoruz. Bartın'da orman yangınlarının önlenmesi için 24 Haziran'da tedbirler almıştık. Vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz. Anız yakmak, bahçe temizliğinden otları yakmak yasaklandı. Bu konuda da kesinlikle geri adım atmayacağız. Vatandaşları uyarmaya devam edeceğiz vatandaşlarımızdan yasaklara uymalarını istiyoruz. Uyulmaması durumunda ise yasal işlemleri de yapmaktan da geri durmayacağız. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre yüzde 88'i insan kaynaklı. İlimizde de küçük çaplı dediğimi, büyüme riski bulunan yangınlarda da büyük bölümü anız ve bahçe yangını oluyor" ifadelerini kullandı.

KASIT VE SABOTAJ YOK

Türkiye genelindeki bazı orman yangınlarında sabotaj ve kasıt ihtimali bulunduğu hatırlatılması üzerine ise Arslan, "şu ana kadar Bartın'daki yangınlarda çok şükür kasıt bulgusu yok. Ama o yönde önlemlerimizi arttırdık.

Gerekli deneyimlerimizi kolluk kuvvetleri vasıtasıyla gerçekleştiriyoruz. Sadece ihmal ve vatandaşlar kaynaklı sebepleri değil, kasıt ve sabote sonucu yangınların olup olmadığını da araştırıyoruz" diye konuştu.

