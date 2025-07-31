Antalya’da korkunç olay! Ölmeden önce katilinin adını söyledi

Ömer Sıcak ise Talay'ın kızını rahatsız ettiğini, olay günü tartışma yaşandığını, ancak kendisine zarar vermediğini belirtti. Sıcak, "İnfazım vardı, uzak durmaya çalıştım, bahçeye girdim. Seyit'i bıçaklayanın babası ve kardeşleri olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Maktulün annesi Sevim Talay ise sanıkların en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen olaya müdahale eden polis memuru, "Seyit'e 'bıçaklandın mı' dedim. Bana üzerini gösterdi. Üstündeki elbiseyi kaldırdığında bağırsaklarının dışına çıktığını gördüm. 'Seni kim bıçakladı' diye sorduğumda, 'Ömer Sıcak' dedi. Ben de şahsın hayati tehlikesi oluştuğundan dolayı 112'nin gelmesini istedim. Sonra şüphelileri gözaltına aldık" dedi.

'İFADELERDE ÇELİŞKİLER BULUNMAKTADIR'

Duruşma sonrası değerlendirme yapan müşteki avukatı Celil Şenol, "Olayda, maktul evine giderken sanıklar tarafından önü kesilmiş. Bıçakla ve kafasına bir cisimle darbedilerek öldürülmüş. İfadelerde çelişkiler bulunmaktadır. Aile olay yerinde 6 kişi olduğunu belirtirken, görgü tanıkları 3 kişi olduğunu kesin olarak ifade etmektedir. İki kişinin kimliği ise kamera kaydı ve görgüye dayalı delil bulunmadığı için tespit edilememiştir" dedi.

'BİR İNSAN EVLADINI NASIL BIÇAKLAR, BU İFTİRA'

Sanıkların alacak anlaşmazlığı yüzünden kin tuttuğunu belirten maktulün babası Ramazan Talay, "Oğlum bu aileye çiftçilik işi yaptı. İşini yaptıktan, parasını istedi, uzun bir süre vermediler sonra parasını aldı. 6 kişilik bir grup onun önünü kesip darbetti, bıçakladı ve öldürdüler. Oğlum yaralıyken beni aradı. Olay yerine gittiğimizde çocuk ses çıkarmıyordu. Ambulans ve polis çağrıldı. Şu anda bir kişi tutuklu ama olayda 6 kişi vardı. Bazıları, oğlumu bıçaklamakla beni suçladı. Bir insan kendi evladını nasıl bıçaklar? Bu büyük bir iftiradır" diye konuştu.