Antalya’da korkunç olay! Ölmeden önce katilinin adını söyledi
Antalya’da, kızının eski sevgilisi Seyit Muhammet Talay’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ömer Sıcak, mahkemede suçlamaları reddetti. Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru ise "Seyit'e 'Seni kim bıçakladı' diye sorduğunda verdiği ismi açıkladı.
Olay, 25 Aralık 2024'te Aksu ilçesinde meydana geldi. Seyit Muhammet Talay, sevgilisi A.S. (24) ile ayrıldıktan sonra iddiaya göre kızın ailesi ile aralarında husumet başladı. Talay, olay günü A.S.'nin evinin önünden aracıyla geçtiği esnada eski sevgilisi ve kardeşleri ile tartıştı. Genç kızın babası Ömer Sıcak ve aile bireylerinin gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü.
Arbede esnasında Seyit Muhammet Talay bıçaklandı. Talay, babası Ramazan Talay ve kuzeni Serdar Elgün'ü arayıp bıçaklandığını söyledi. Talay, ihbarla olay yerine gelen polise, bilincini kaybetmeden önce kendisini bıçaklayanın Ömer Sıcak olduğunu ifade etti. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Talay, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ömer Sıcak tutuklanırken, kızları A.S. ile D.S. serbest bırakıldı. Ömer Sıcak ve kızları A.S, D.S. hakkında 'Kasten öldürme' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede; Ömer Sıcak, A.S. ve D.S.'nin birlikte hareket ettikleri, maktul yaralı haldeyken A.S. ve D.S.'nin saldırmaya devam ettiği belirtildi.
'SEYİT'İN KENDİ KENDİNİ YARALADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'
Tutuklu sanık Ömer Sıcak ile tutuksuz sanıklar A.S. ve D.S., Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Olay günü maktulle yolda karşılaştıklarını belirten A.S., "Seyit Muhammet, benim eski erkek arkadaşımdır. Olaydan 1,5 ay önce ayrıldık. Seyit sürekli beni rahatsız etti. Olay günü eve dönerken yolda karşılaştık. Ona gitmesini söyledim. Babam beni korumak için geldi. Kız kardeşim babamı tuttu. Ben de Muhammet'i araca bindirdim. Telefonunu alıp, ailesini aradı. Polisi biz aradık. Seyit araca bindiğinde yaralı değildi. Seyit'in kendi kendini yaraladığını düşünüyorum" dedi.