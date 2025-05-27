Tokat'ta bir araç takla attı: 2 kişi yaralandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde D-100 Karayolu'nda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 27.05.2025 17:05

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, 15:30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. N.K. yönetimindeki 60 AU 145 plakalı otomobil, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen başka bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı gören vatandaşların yardımıyla sürücü N.K. ve yolcu F.K., takla atan araçtan çıkartıldı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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