Minguzzi’nin mezarına zarar veren sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası

Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi’nin Bahçelievler’deki mezarına 10 Nisan’da zarar veren sanık Duran Aydın, hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Aydın’a "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Giriş Tarihi: 27.05.2025 14:09

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Matteo Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarına 10 Nisan günü zarar veren sanık Duran Aydın hakim karşısına çıktı. Adliyeye Minguzzi ailesinin gelmediği öğrenilirken duruşmada sanık savunmasının alındı.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili tutuklanan sanık Duran Aydın'a 'İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Duran Aydın (AA)



İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 10 Nisan'da Bahçelievler'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede Matteo Ahmet Minguzzi'nin 24 Ocak 2025'te 2 kişi tarafından öldürülmesi olayına ilişkin olarak davanın görüleceği gün mezarının tahrip edilmesi sebebiyle soruşturma başlatıldığı aktarıldı. İddianamede kamera görüntüleri incelendiğinde mezarlığa zarar veren şahsın Duran Aydın olduğu tespit edildi. Aydın'ın alınan savunmalarında suçlamaları kabul ettiği iddianamede belirtilerek üzerine atılı suçu işlediği belirtildi. Duran Aydın hakkında 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

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