Amasya'da sulama kanalında boğulan çocuk defnedildi
Amasya'nın Suluova ilçesinde yüzmek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak boğulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı.
Yunus Emre İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Hasan Furkan Uysal, öğleden sonra derse girmeyip Yenidoğan Mahallesi'nde sulama kanalına yüzmeye gitti. Uysal, kanalda akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen dalgıçlar ile AFAD ekipleri, çocuğun suya girdiği noktadan itibaren arama çalışması başlattı. Suyun kesilmesinin ardından çocuğun cansız bedeni, suya girdiği noktanın 800 metre ilerisinde bulundu.
Uysal'ın cenazesi Yenidoğan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından belediye mezarlığına defnedildi. Cenazeye katılan Amasya Valisi Önder Bakan, acılı baba Ramazan Uysal'a ve yakınlarına başsağlığı diledi.