Savcıya Papa ve Abdi İpekçi'li suikast tehdidi! Yenidoğan Çetesi için çalışmışlardı! Fezlekede yeni detaylar: Silahlı Hafiyelik Örgütü

Mustafa Kemal Zengin ve Aylin Arslantatar savcının makam odasında. (A Haber arşiv)

BU KIZI GÖNDER

* Savcı Yavuz Engin: Reçetemiz ne şimdi? Nasıl kurtulacağım bu işten?

* Aylin Arslantatar: Nasıl kurtulabilirsin biliyor musun, ben söyleyeceğim. Ben onların isteğini biliyorum, tamam mı? Bu kız problem, bu kızı gönder.

* Aylin Arslantatar: Yavuz sana tehdit ne taraftan geliyor, yani nasıl bir tehdit alıyorsun sen?

* Mustafa Kemal Zengin: Şu an bir tehdit almıyor, Yavuz'u takip ediyorlar.

* Savcı Yavuz Engin: Doğrudan bir tehdit yok, ben sadece senden duydum, ama şöyle bir şey var, siyasi olarak baskı olarak benle uğraşılıyor, onu biliyorum. Aylardır uğraşılıyor, ama ölüm tehdidi, takip senden duydum. Şok oldum ama olabilir mi, olabilir dedim. Çünkü gruplar büyük gruplar.

SAVCIMDAN ÖZÜR DİLİYORUM

Mustafa Kemal Zengin soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde Avukat Aylin Arslantatar'la sevgili olduğunu söyleyerek kendini özetle şöyle savundu: "Tuğçe Toptemel'i şahsen tanımıyorum. Eniştesi ve arkadaşım olan Yavuz Çelik vasıtası ile tanıyorum. Aylin Arslantatar ile Savcı Yavuz Engin'in odasına girdik. Amacım tutuklu Tuğçe Toptemel'in akrabalarından ve çevremden bu adamlar hakkında duyduklarımı savcıya aktarmaktı. Kesinlikle Cumhuriyet savcısını tehdit etmedim. Savcı ile görüşmek için kimseden talimat almadım, kimsenin sözcüsü değilim. Tanıdığım ve bilgi aldığım emniyet veya jandarma görevlisi yoktur. Gözaltında bulunan jandarma görevlilerini tanımam, kesinlikle hiçbir irtibatım olmamıştır. Devletine, milletime bağlı bir vatandaşım, yıllardır devletime ve milletime hizmetlerde bulundum. Kesinlikle devletin Cumhuriyet savcısının tehdit edecek kadar alçalmam. Pişmanım, bu yüzden Türk milletinden ve Sayın Savcımdan özür diliyorum."