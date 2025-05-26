Savcıya Papa ve Abdi İpekçi'li suikast tehdidi! Yenidoğan Çetesi için çalışmışlardı! Fezlekede yeni detaylar: Silahlı Hafiyelik Örgütü
SGK'dan para almak için bebekleri ölüme terk etmekle suçlanan "Yenidoğan Çetesi"nde Mustafa Kemal Zengin ve avukat Aylin Arslantatar'ın soruşturmayı yürüten savcı Yavuz Engin'i makam odasında Papa ve Abdi İpekçi suikastleriyle tehdit ettiği öğrenildi. Soruşturma fezlekesinde yeni detaylar ortaya çıkarken, "Silahlı Hafiyelik Örgütü" olarak nitelendirilen çetenin üyelerinin savcıya "Bunlar dünyanın bir numaralı ismine suikast yapmış adamlar” tehdidi de fezlekede yer aldı.
Bebek ölümleriyle suçlanan "Yenidoğan Çetesi"nin soruşturmayı yürüten savcıyı, İpekçi ve Papa suikastleriyle tehdit ettiği ortaya çıktı. "Silahlı Hafiyelik Örgütü" olarak nitelendirilen çetenin savcıya, "Bunlar dünyanın bir numaralı ismine suikast yapmış adamlar" tehdidi fezlekede yer aldı.
İddiaya göre, Avukat Aylin Arslantatar, 30 Ağustos 2024'te saat 19.23 sıralarında Savcı Yavuz Engin'i arayarak istihbaratçıların ve iş insanlarının bulunduğu bir ortamda, Engin'e yönelik suikast planlaması yapıldığını, 17 yaşında bir tetikçinin tutulduğunu, Tuğçe Toptemel'in tahliye edilmemesi halinde suikastın gerçekleştirileceğini söyledi. Bu planın tutmaması halinde Savcı Engin'in Ankara'da yaşayan kız kardeşinin vurdurulacağı bilgisini de savcıya iletti. Aynı görüşme içerisinde özel hayatına ilişkin birçok fotoğraf ve görüntünün ellerinde olduğunu, yakın arkadaşlarının da takibe alındığını belirterek, "Ne olur Yavuz, hayatta kalmak istiyorsan dediklerini yap, kendi canından korkmuyorsan bile eşin, çocuğun, ailen var" dedi.
OTOMOBİLİNİ TAKİP ETTİLER
Hürriyet'in haberine göre Savcı Engin, 4 Eylül 2024'te Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılı olarak başvurup otomobilinin takip edildiğini, evinin gözetlendiğini ve tehdit edildiğini bildirdi. Bu şahısların tespit edilerek cezalandırılmasını istedi. Savcı Engin'in şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Savcı Engin'in rızası ile odasına 2 gizli kamera yerleştirilerek Avukat Aylin Arslantatar ve örgütün kurucusu olduğu öne sürülen Mustafa Kemal Zengin'in savcının makamına yaptığı ziyaret sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alındı.
TEHDİT KAMERADA
Aslantatar ile örgütün kurucusu olduğu öne sürülen Zengin, 1 Ekim 2024'te Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek 13.50'de Savcı Engin'in odasına girdiler. 14.57'ye kadar görüşme yaptılar. Gizli kamera ile kayıt altına alınan bu görüşmede Arslantatar ve Zengin ile Savcı Yavuz Engin arasında tehditlerin havada uçuştuğu bir görüşme gerçekleşti.
HALUK KIRCILAR, ÇATLILAR...
* Savcı Yavuz Engin: Tabii ki tabii ki... Size güvendim buraya çağırdım. Türkiye'de bu riske girebilecek nasıl bir ekip var, savcının ailesine bunu yapıp devletin bunun üstüne gitmeyeceğini mi düşünüyorlar.
* Mustafa Kemal Zengin: Senin savcı olmanın önemi yok.
* Savcı Yavuz Engin: Sonucunu önemsemiyorlar diyorsun.
* Mustafa Kemal Zengin: Hiç mevki, makam hiç önemli değil, hiç mevki önemli değil.
* Mustafa Kemal Zengin: Karşında normal insanlar yok, arkadaşım karşında normal bir insan yok, Haluk Kırcı'lar, karşındakiler normal insanlar değil. Çatlı'nın ekibi bunlar, normal bir insan değil, normal bir insan olsa alır karşına konuşursun, ya da basarsın dayağı, bitti. Bunlar bir telefon ile sokağa 500 adam yığan tipler bunlar.