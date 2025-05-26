'50 müşteriye bedava halı' kampanyası izdiham yarattı! Mağazaya girmek için birbirlerini ezdiler

Giriş Tarihi: 26.05.2025 10:04

Mağazanın önüne erken saatte gelenler nedeniyle girişte izdiham yaşandı. (İHA)



"BİR YOĞUNLUK BEKLİYORDUK, AMA SABAH SAAT ALTI YEDİ GİBİ BİRİKMEYE BAŞLAMIŞ KALABALIK ŞAŞIRDIK"

Mağaza sahibi İbrahim Taşkıran ise, "Bilecik halkına göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Bir yoğunluk bekliyorduk, ama sabah saat altı yedi gibi birikmeye başlamış kalabalık geldiğimizde bize de sürpriz oldu mağazaya zor girdik. Açılış saat 10.00 diye belirtmiştik. Saat 10.00'a kadar kalabalık daha da arttı. Açılışta biraz izdiham oldu, ama bir şekilde atlatmayı başardık." dedi.