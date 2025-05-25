Şırnak'ta göçerler yola koyuldu!

Şırnak'ta kışlaklarda yaklaşık 5 ay kalan göçerler, havaların ısınmasıyla hayvanlarını serin yaylalara götürmek için yola çıktı. Yolculuk boyunca koyunları belli aralıklarla sağarak hastalanmalarını önlemeye çalışan göçerler, kurt ve ayı saldırılarına karşı gece nöbet tutarak günler süren yolculuğun ardından yaylalara ulaşacak.

Giriş Tarihi: 25.05.2025 11:32

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Bölgede hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı ekim, kasım aylarında hayvanlarını kışlaklara getiren besiciler, havaların ısınmasıyla serin ve yüksek rakımlı yaylalara gitmek için hazırlıklara başladı.

Şırnak'ın İdil ilçesi Sırtköy beldesi ile merkeze bağlı Kumçatı beldesinde kışlaklarda yaklaşık 5 ay kalan göçerler, yazı geçirecekleri Siirt'in Pervari ilçesinde Çemikari Yaylası ile Van, Hakkari, Şırnak üçgenindeki Faraşin Yaylası'na gitmek için hazırlıklarını tamamlayarak çok sayıda hayvanla yola koyuldu.

Yolculuk boyunca koyunları belli aralıklarla sağarak hastalanmalarını önlemeye çalışan göçerler, kurt ve ayı saldırılarına karşı gece nöbet tutarak günler süren yolculuğun ardından yaylalara ulaşacak.

Göçerlerden Hacı Sakın, havaların ısınmasıyla İdil Ovası'ndan yaklaşık bin hayvanla yola çıktıklarını, yaklaşık 20 gün sonra Faraşin Yaylası'na varmayı planladıklarını söyledi.

Yolculuk boyunca birçok zorlukla mücadele ettiklerini belirten Sakın, "Bizim ne gecemiz var ne gündüzümüz. Yağışta çok zorlanıyoruz. Hayvanlarımızın otlanması ayrı bir sorun oluyor gece de kurt ve ayı saldırılarına karşı nöbet tutuyoruz." dedi.

Kumçatı beldesinden Siirt'in Pervari ilçesinin Çemikari Yaylası'na hayvanlarını götürmek üzere yola çıkan Faysal Abay da havaların ısınmasıyla günde 2 noktada durarak hayvanlarını sağdıklarını, daha sonra yollarına devam ettiklerini söyledi.

Merkeze bağlı İkizce köyü yakınlarında mola verdiklerini kaydeden Abay, şöyle konuştu:

"Besicilik bizim işimiz, işimizi severek yapıyoruz. Yaylaya çıkmak için yaklaşık 1 aylık yolumuz var. Bir ay sonra Siirt Çemikari Yaylası'na ulaşacağız. Yaylaları serin suları ve meraları için tercih ediyoruz. Yaylada 3-4 ay kaldıktan sonra tekrar geri döneceğiz."

"YAKLAŞIK 1 MİLYON KÜÇÜKBAŞ YOLA ÇIKTI"

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin ise Şırnak'ta 1 milyon 200 bin küçükbaş hayvan yetiştirildiğini söyledi.

Bölgenin coğrafi şartlarının küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için elverişli olduğunu dile getiren Sezgin, şunları kaydetti:

"Kentte yaklaşık 1 milyon küçükbaş hayvan karların erimesi ve havaların ısınmasıyla birlikte yaylalara gitmek için yola çıkmıştır. Üreticilerimiz, kış döneminde daha sıcak iklime sahip ovalarda hayvanlarını kışlak olarak barındırıyor. İlimizde her geçen gün artacak şekilde küçükbaş hayvanımız yayla yolundadır. Bazı üreticiler hayvanlarını araçlarla da gönderebilmektedir. Hayvanlarını araçlarla belirli bir yere kadar getirip geriye kalan yola devam edebiliyorlar. Sürülerimiz, Hakkari, Van ve Şırnak üçgeninde yer alan Faraşin Yaylası'na doğru hareket halindedir. Besicilerimiz hayvanlarını en iyi şekilde besleyerek ekim, kasım ayına kadar yaklaşık 2 bin rakımlı yaylalardan dönüşe geçeceklerdir. Buralarda hayvanlar et ve süt verimini artıracak şekilde beslenecektir."

Veterinerlerin sürülerin genel sağlık taraması, küpeleme çalışması ve aşı kontrollerini yaptığını belirten Sezgin, göçerlerin sevk belgeleriyle sürülerinin güzergahlarını organize ettiklerini, güvenilir bir şekilde sürülerin yaylalara erişimini sağladıklarını sözlerine ekledi.