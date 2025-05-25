Sakarya'da yolun karşısına geçen adama SUV araç çarptı: Yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 46 yaşındaki adama SUV model araç çarptı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 25.05.2025 04:45

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Adapazarı-Karasu yolu Poyrazlar Tabiat Parkı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan B.K.'ye (46) M.T.U. (23) idaresindeki 35 BPV 374 plakalı SUV araç çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen 46 yaşındaki adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatan ekipler, sürücü M.T.U.'yu gözaltına aldı.

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