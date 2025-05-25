Yaşam

Güneş yerini yağmur ve lodosa bıraktı

Bahar havası yerini aniden bastıran sağanak yağmur ve lodos rüzgarına bıraktı. Güneşli havaya aldanarak hazırlıksız dışarı çıkan Bursalılar, ani bastıran yağmur karşısında zor anlar yaşadı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Güneş yerini yağmur ve lodosa bıraktı

Öğle saatlerine kadar açık ve sıcak seyreden hava, öğleden sonra hızla değişti.

GÜNEŞ YERİNİ YAĞMUR VE LODOSA BIRAKTI

Şehir merkezinde gökyüzü kısa sürede kapandı, ardından lodosla birlikte sağanak yağış başladı. Vatandaşlar, bir anda bastıran yağmurdan korunmak için otobüs duraklarına, bina girişlerine ve mağazalara sığınmak zorunda kaldı.