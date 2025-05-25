Emine Erdoğan'dan Etnospor Kültür Festivali paylaşımı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Etnospor Birliğince düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali'nin kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak için köprü olmaya devam etmesi temennisinde bulundu.

Giriş Tarihi: 25.05.2025 13:16

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Emine Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Atatürk Havalimanı'ndaki festivale ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Etnospor Kültür Festivali'nin değerlerimizi yaşatmak, aile bağlarımızı güçlendirmek ve kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak için köprü olmaya devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin görüntülerin yer aldığı videoya da yer verildi.