Çanakkale'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 25.05.2025 18:29

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Kaza saat 15.00 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Evciler ile Çavuşlu köyü yolu arasında meydana geldi. 17 AGA 174 plakalı otomobil ile 17 TJ 477 plakalı motosiklet çarpıştı. Sürücü isimleri öğrenilemeyen kazada E.C., E.K., U.Ç.M. ve A.R.M. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüle durumu jandarma ve sağlık ekiplerin ile bildirdi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Çanakkale, Bayramiç ve Ezine'de hastanelerde tedavi altına alındı.