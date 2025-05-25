Bursa'da deniz sezonu sıcaklar yüzünden erken açıldı

Bursa'da hava sıcaklığının 35 derecenin üzerinde seyretmesi üzerine kimi piknik alanlarına, kimileri ise denize akın etti.

Giriş Tarihi: 25.05.2025 15:34

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Bursa Kurşunlu Plajı'nda deniz sezonu erken açıldı. Hava sıcaklığının hafta sonu itibariyle 35 derecenin üzerinde seyretmesini fırsat bilenler pikniğe koştu. Kimi ormanlık alanlardaki piknik alanlarını doldururken, kimileri ise deniz sezonunu açma fırsatı buldu.

Oyun alanlarına girmek isteyen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu.