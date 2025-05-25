Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan araç ters şeride daldı: 1'i ağır 4 yaralı

Beylikdüzü'nde aşırı hızla gittiği iddia edilen sürücü, kayganlaşan zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride daldı. 3 aracın karıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 25.05.2025 17:57

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Kaza, saat 15.30 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yokuş yukarı yüksek hızla seyreden 06 DDU 526 plakalı otomobilin sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolünü kaybederek karşı şeride daldı. Araç, önce 34 EKJ 905 plakalı otomobile, ardından takla atarak 34 FTH 778 plakalı arabaya önden çarptı.

Yokuş aşağı inen 34 EKJ 905 plakalı otomobil ise çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrularak takla attı. Yaşanan kazada, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yaralanan vatandaşlar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Cadde kaza nedeniyle trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.