Ağrı'da kaçak yollarla 2 ton inci kefali ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Van'dan kaçak yollarla kamyonetle getirilen 2 ton inci kefali ele geçirildi. Balıklar işlemlerin ardından iş makinesiyle kazılan kuyuya gömülerek imha edildi.

Giriş Tarihi: 25.05.2025 05:55

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Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak operasyonda, Van'dan Doğubayazıt ilçesine kaçak yollarla inci kefali taşındığı tespit edildi.

Ekipler, bir kamyonette yaptıkları aramada, Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması ve satışı yasak olan 2 ton inci kefali ele geçirdi.

1 KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ

Balıklar, yapılan işlemlerin ardından iş makinesiyle kazılan kuyuya gömülerek imha edildi, 1 kişiye idari para cezası uygulandı.

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