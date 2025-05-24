Yüksek sesle müzik dinleyen sürücü cezadan kaçamadı: Ehliyetine el konuldu

Bartın'da otomobiliyle seyir halinde ilerleyen bir sürücü, aracında son ses müzikle çevredekileri rahatsız etti. Vatandaşların ihbarı üzerine bekçiler tarafından araç durduruldu. Olay yerine gelen trafik polis ekipleri sürücüye idari para cezası keserken ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Giriş Tarihi: 24.05.2025 03:41

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Bartın'ın Şadırvan Caddesi'nde yüksek sesle seyreden E.K. idaresindeki 67 ABK 468 plakalı otomobil, vatandaşların ihbarı üzerine bölgede bulunan bekçiler tarafından aracı durduruldu. Olay yerine çağrılan trafik polisleri, sürücüye yüksek ses ve standart dışı air süspansiyon gibi nedenlerden para cezası kesti. Kesilen cezaların ardından şahsın 100 ceza puanını aşması nedeniyle sürücü belgesine 2 aylığına el konuldu.

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