Tatvan'da şakayık çiçekleri görsel şölen sunuyor
Bitlis'in Tatvan ilçesinde her yıl mayıs ayının sonlarında açan ve yalnızca 20 gün gibi kısa bir ömre sahip olan şakayık çiçekleri, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.
Taşlıtepe'ye çıkarak şakayıkların eşsiz güzelliğini fotoğraflayan doğa fotoğrafçısı Oktay Subaşı, çiçeklerin açmasıyla birlikte Tatvan'ın adeta bir açık hava stüdyosuna dönüştüğünü belirtti. Subaşı, "Bu dönemi sabırsızlıkla bekliyoruz. Şakayık çiçekleri hem çok kısa ömürlü hem de çok nadir bulunuyor. Tatvan'ın doğal manzarasıyla birleşince ortaya muhteşem kareler çıkıyor" dedi.