Paravan şirketlerle 926 milyon liralık vurgun! 24 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 24.05.2025 12:46

Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paravan şirketler aracı kılınarak yüksek kazanç sağlama vaadiyle 1222 kişiyi 926 milyon lira dolandırarak mağdur eden suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabanca, 107 tabanca fişeği ve paravan şirketlere ait çok sayıda evrak ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 41 zanlı gözaltına alındı.