Paravan şirketlerle 926 milyon liralık vurgun! 24 kişi tutuklandı
Tekirdağ'da paravan şirketler aracılığıyla yüksek kazanç sağlama vadeden şebeke, bin 222 kişiyi dolandırdı. Vurgunun boyutları 926 milyon lirayı buldu. Olaya ilişkin 24 kişi tutuklandı.
Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paravan şirketler aracı kılınarak yüksek kazanç sağlama vaadiyle 1222 kişiyi 926 milyon lira dolandırarak mağdur eden suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
Fiziki ve teknik takip neticesinde dolandırıcılık yapan zanlılar tespit edildi.
Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabanca, 107 tabanca fişeği ve paravan şirketlere ait çok sayıda evrak ele geçirildi.
Adreslerde bulunan 41 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık", "suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlamasıyla tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer zanlılardan 8'i savcılık ifadesi sonrası salıverildi, 2 şüpheliye ev hapsi verildi.