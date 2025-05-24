Yaşam

İstanbullular dikkat! Yarın o yollar trafiğe kapatılacak | İşte alternatif güzergahlar...

İstanbul Valiliği, Galatasaray'ın Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak şampiyonluk kutlamaları nedeniyle yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Peki, hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte o alternatif güzergahlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
İstanbullular dikkat! Yarın o yollar trafiğe kapatılacak | İşte alternatif güzergahlar...

Yenikapı'da yapılacak Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Valilikten yapılan açıklamada, yarın saat 12.00 itibarıyla program bitimine kadar kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

''Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi Sahil istikameti ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Güney Yan Yol (Yedikule ile Çatladıkapı arası) ve bu yola çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yan Yol (Kumkapı ile Yedikule arası) ve bu yola çıkan tüm yollar, Şehit Vefa Karakurdu üst geçidi, Yenikapı Etkinlik Alanı Liman Yolu, Namık Kemal varyant, Samatya varyant, Mahramacı Sokak ve bu sokağa çıkan tüm yollar."

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Açıklamada, kapatılacak yollara alternatif olarak; Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi, Onuncu Yıl Bulvarı ve Avrasya Tüneli'nin kullanılabileceği duyuruldu.

Caydırıcı cezalar geliyor! Madde madde yeni trafik cezalarıCaydırıcı cezalar geliyor! Madde madde yeni trafik cezaları CAYDIRICI CEZALAR GELİYOR! MADDE MADDE YENİ TRAFİK CEZALARI
Trafik cezaları sil baştan değişiyorTrafik cezaları sil baştan değişiyor TRAFİK CEZALARI SİL BAŞTAN DEĞİŞİYOR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN