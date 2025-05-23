Kars Nisan ayında 48 bin 290 kişi uçtu

Kars Harakani Havalimanı'nın Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.
ABONE OL
Kars Harakani Havalimanı'nda Nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 48 bin 290 oldu. 2025 yılının ilk 4 ayında 189 bin 987 kişi uçuş yaptı. Nisan ayında Kars Harakani Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 296 olurken, 2025 yılının ilk 4 ayında bin 259 uçak iniş ve kalkış yaptı.
Yine Nisan ayında 370 ton yük taşındı. 2025 yılının ilk 4 ayında ise Kars Harakani Havalimanı'ndan 1.715 ton yük taşındı.