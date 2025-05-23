Yaşam

Eskişehir'de Söğüt Otları görsel şölen oluşturdu

Eskişehir'de mor renkli Söğüt Otları doğaseverleri büyüleyerek ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Eskişehir'de Söğüt Otları görsel şölen oluşturdu

Eskişehir'in doğal güzellikleri görenleri mest etti. Kentin bazı bölgelerinde açan Söğüt Otları olağanüstü bir manzara sundu. Çiçeklerde morun her tonunun gözüktüğü bu güzellikler, geçen yıl yaşanan aşırı sıcaklık nedeniyle erken açarken, bu sene Mayıs ayının gelmesiyle tam zamanında açıldı. Bu muhteşem manzaralar görenleri hayran bırakarak doğanın gücünü ve zarafetini bir kez daha hatırlattı. Vatandaşlar bu güzelliklerin keyfini çıkardı.