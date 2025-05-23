Erzurum’da asfalt tesislerinde patlama! 1 ölü 1 yaralı
Erzurum’un Pasinler ilçesinde bulunan Güven Asfalt tesislerinde patlama meydana geldi. Dolum tesisinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken bir kişi ise yaralandı.
Pasinler ilçesinde bulunan Güven Asfalt tesislerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dolum tesisinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken bir kişi ise yaralandı.
Ayrıntılar geliyor...