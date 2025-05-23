Erzurum’da asfalt tesislerinde patlama! 1 ölü 1 yaralı

Erzurum’un Pasinler ilçesinde bulunan Güven Asfalt tesislerinde patlama meydana geldi. Dolum tesisinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken bir kişi ise yaralandı.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 18:12

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Pasinler ilçesinde bulunan Güven Asfalt tesislerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dolum tesisinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken bir kişi ise yaralandı.

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