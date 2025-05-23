Balıkesir'de 22 yaşındaki kadın, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan 22 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 10:40

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Alınan bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkisindeki bir evde Dilruba Elif Ç. (22) ile erkek arkadaşı B.İ. (26) henüz bilinmeyen nedenden tartışmaya başladı.



Bu sırada şüpheli B.İ, Dilruba Elif Ç'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.



Zanlının kaçtığı gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dilruba Elif Ç'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Şüpheli B.İ. ise Turgut Özal Bulvarı'nda bir otomobilin içinde polis tarafından yakalandı.



Dilruba Elif Ç'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Zanlı B.İ'nin Erdek'te ayakkabı boyacılığı yaptığı, hayatını kaybeden Dilruba Elif Ç'nin ise erkek arkadaşı hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.