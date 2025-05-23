Artvin merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 25 tutuklama

Artvin merkezli yürütülen 8 aylık soruşturma sonucunda, kendisini avukat olarak tanıtan dolandırıcıların cinsel içerikli ürün siparişi veren vatandaşları kişisel bilgileri üzerinden tehdit ve yalanlarla kandırarak milyonlarca liralık vurgun yaptığı ortaya çıkarıldı. İstanbul dahil 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgüt lideri dahil 36 kişi yakalandı, 25'i tutuklandı.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 10:43

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Artvin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde, 8 aydır süren teknik ve fiziki takip sonucunda, nitelikli dolandırıcılık suçlarına karışan organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli yakalandı. 25 kişi tutuklanırken, örgütün yaklaşık 1,7 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu.



Artvin'in Ardanuç ilçesinde bir vatandaşın, kendisini avukat olarak tanıtan kişi tarafından 208 bin TL dolandırılması üzerine başlatılan soruşturma, geniş kapsamlı bir operasyonla sonuçlandı. Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Balıkesir, Şanlıurfa, İzmir ve Hatay'da 39 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.



Operasyonda suç örgütü lideri olduğu belirlenen 'Denge' lakaplı Ö.K. ile birlikte toplam 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.