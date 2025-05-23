Adilcevaz'da yılsonu sergisi büyük ilgi gördü
Adilcevaz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Aydınlar beldesinde düzenlenen yıl sonu sergisi büyük ilgi gördü.
Adilcevaz Milli Eğitim Müdürü Emre Yılmaz ise desteklerinden dolayı Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün'e teşekkür etti.
Adilcevaz Belediye Başkan Vekili Alparslan Nacar'ın da katıldığı sergide dikiş-nakış, el sanatları, ahşap boyama, giyim, dekoratif süs eşyaları ve geleneksel el işleri gibi birçok alanda üretilen çalışmalar büyük beğeni topladı.