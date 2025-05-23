Yaşam

19 yaşındaki Deniz Karakaya evde ölü bulunmuştu! Sır olayda detaylar ortaya çıktı

İstanbul’da 19 yaşındaki Deniz Karakaya, sevgilisi olduğu öne sürülen Hayrettin K.'nin evinde ölü bulundu. Olay, Hayrettin K.’nin polis ekiplerine yaptığı “uyuşturucu kullanımı” ihbarıyla ortaya çıktı. İhbar sonrası evden kaçtığı belirlenen şüpheli her yerde aranıyor. Korkunç olayla ilgili detaylar da ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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19 yaşındaki Deniz Karakaya evde ölü bulunmuştu! Sır olayda detaylar ortaya çıktı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Kocasinan Merkez Mahallesi'nde 3 Mayıs 2025 sabahı saat 08:15 sıralarında tüyler ürperten bir olay yaşandı. 19 yaşındaki Deniz Karakaya, ilişki yaşadığı öne sürülen 40 yaşındaki Hayrettin K.'nin evinde ölü bulundu.

Hayrettin K., 112 Acil Servis'i arayarak "Kız arkadaşım uyuşturucu kullandı, ex oldu. Evin anahtarını doğal gaz kutusunun üzerine bırakıyorum, ben çıkıyorum" dedikten sonra kayıplara karıştı. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı.

Ölü bulunan Deniz Karakaya (AHABER ARŞİV)Ölü bulunan Deniz Karakaya (AHABER ARŞİV)

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre Olay, Kocasinan Merkez Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, evin duvarlarında iki adet kurşun izi, yastıklarda kurşun giriş-çıkış delikleri ve perdelerde kan izleri tespit edildi. Üzerinde kimlik bulunmayan ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin, hakkında kayıp ihbarı bulunan Deniz Karakaya'ya ait olduğu belirlendi. Genç kızın otopsi raporunda yüksek doz uyuşturucu tespit edilse de, ailesi bunun bir cinayet olduğuna inanıyor.

Deniz Karakaya'yı öldürdüğü iddia edilen Hayrettin K. (AHABER ARŞİV)Deniz Karakaya'yı öldürdüğü iddia edilen Hayrettin K. (AHABER ARŞİV)

KAYIP İHBARI VE TRAJİK KEŞİF

İddiaya göre, 2 Mayıs günü Deniz Karakaya, arkadaşıyla taksiye binerek halasının yaşadığı eve geldi. Bir süre sonra Hayrettin K., evin önüne gelerek bağırdı. Karakaya'nın halası ve eniştesi şüpheliyi sakinleştirmeye çalışırken, Deniz dışarı çıkarak konuşmak istediğini belirtti. Ancak hala, yeğeninin evin önünde olmadığını fark edince endişelenmeye başladı. Ertesi gün karakola giderek kayıp ihbarında bulunan aile, 3 Mayıs'ta gelen ihbarla sarsıldı. Deniz'in annesi, Adli Tıp Kurumu'nda kızının cesedini teşhis ederken fenalaştı.

Ölü bulunan Deniz Karakaya (AHABER ARŞİV)Ölü bulunan Deniz Karakaya (AHABER ARŞİV)

"CİNAYET OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Deniz Karakaya'nın kuzeni Hakan Karakaya, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Deniz, 2 Mayıs'ta evinin önünden alındı. Şüpheli, 'Deniz benim helalim' diyerek onu götürdü. Ertesi gün karakola kayıp ihbarı verdik. Polis, ihbar üzerine eve gittiğinde kuzenimin cenazesini buldu. Gasilhanede vücudunda morluklar ve bıçak izleri olduğunu öğrendik. Otopsi raporunda uyuşturucu çıktı, ama biz bunun cinayet olduğuna inanıyoruz. Şüpheli, kuzenimden defalarca para istemiş, telefonunu paramparça etmiş. Katilin bulunmasını istiyoruz."

ŞÜPHELİNİN GEÇMİŞİ KARANLIK

Polis, firari şüpheli Hayrettin K.'nin 11 suç kaydına sahip olduğunu belirledi. Uyuşturucu kullanma, uyuşturucu ticareti, ateşli silah bulundurma, tehdit, hakaret ve kasten yaralama gibi suçlardan sabıkası bulunan Hayrettin K., yaklaşık üç haftadır aranıyor. Aile, şüphelinin yurt dışına kaçmış olabileceğinden endişe ederken, yetkililerden 81 ilde ve gerekirse uluslararası düzeyde arama yapılmasını talep ediyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Deniz Karakaya'nın telefonunda yapılan incelemede, Hayrettin K. ile mesajları ortaya çıktı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Genç kızın ölümü, Bahçelievler'de büyük yankı uyandırırken, aile adaletin yerini bulmasını bekliyor.