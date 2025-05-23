19 yaşındaki Deniz Karakaya evde ölü bulunmuştu! Sır olayda detaylar ortaya çıktı
İstanbul’da 19 yaşındaki Deniz Karakaya, sevgilisi olduğu öne sürülen Hayrettin K.'nin evinde ölü bulundu. Olay, Hayrettin K.’nin polis ekiplerine yaptığı “uyuşturucu kullanımı” ihbarıyla ortaya çıktı. İhbar sonrası evden kaçtığı belirlenen şüpheli her yerde aranıyor. Korkunç olayla ilgili detaylar da ortaya çıktı.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Kocasinan Merkez Mahallesi'nde 3 Mayıs 2025 sabahı saat 08:15 sıralarında tüyler ürperten bir olay yaşandı. 19 yaşındaki Deniz Karakaya, ilişki yaşadığı öne sürülen 40 yaşındaki Hayrettin K.'nin evinde ölü bulundu.
Hayrettin K., 112 Acil Servis'i arayarak "Kız arkadaşım uyuşturucu kullandı, ex oldu. Evin anahtarını doğal gaz kutusunun üzerine bırakıyorum, ben çıkıyorum" dedikten sonra kayıplara karıştı. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı.
DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre Olay, Kocasinan Merkez Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, evin duvarlarında iki adet kurşun izi, yastıklarda kurşun giriş-çıkış delikleri ve perdelerde kan izleri tespit edildi. Üzerinde kimlik bulunmayan ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin, hakkında kayıp ihbarı bulunan Deniz Karakaya'ya ait olduğu belirlendi. Genç kızın otopsi raporunda yüksek doz uyuşturucu tespit edilse de, ailesi bunun bir cinayet olduğuna inanıyor.
KAYIP İHBARI VE TRAJİK KEŞİF
İddiaya göre, 2 Mayıs günü Deniz Karakaya, arkadaşıyla taksiye binerek halasının yaşadığı eve geldi. Bir süre sonra Hayrettin K., evin önüne gelerek bağırdı. Karakaya'nın halası ve eniştesi şüpheliyi sakinleştirmeye çalışırken, Deniz dışarı çıkarak konuşmak istediğini belirtti. Ancak hala, yeğeninin evin önünde olmadığını fark edince endişelenmeye başladı. Ertesi gün karakola giderek kayıp ihbarında bulunan aile, 3 Mayıs'ta gelen ihbarla sarsıldı. Deniz'in annesi, Adli Tıp Kurumu'nda kızının cesedini teşhis ederken fenalaştı.