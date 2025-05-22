Gelinlikçide çıkan yangında yüzlerce gelinlik yanarak kül oldu

Hatay’da gelinlikçide çıkan yangında yüzlerce gelinlik alev alev yandı. Depremzede esnafın ilk belirlemelere göre yaklaşık 4 milyon TL’lik kaybının olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 09:19

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Yangın, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde mahallede bulunan bir gelinlikçi bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 500 gelinlik kül olurken yaklaşık 4 milyon TL maddi zarar olduğu ifade edildi.

İş yerinde 500 gelinliğin yandığını ifade eden iş yeri sahibi Ercan Akkuyu, "Her zamanki gibi heyecanlı değilim. Çünkü dükkanımın halini görüyorsunuz.

Bu insanlar yeni evleniyor ve zorla evlenmeye çalışanlara yardımcı oluyordum. Bütün firmalarla anlaştık. Bu dükkanda 450 ila 500 gelinliğin malzemesi vardı. Bunların hepsi farklı ülkelerden geliyordu" ifadelerini kullandı.