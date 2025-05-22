Esenyurt’ta çocuklar seyir halindeki arabanın içine torpil attı o anlar kameraya yansıdı

İstanbul Esenyurt’ta küçük çocuklar, seyir halindeki bir arabanın camından torpil attı. Araç sürücüsü panikle dururken, çocuklar koşarak olay yerinden kaçtı. Sürücü paniğe kapılırken, yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 11:46

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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre bir grup çocuk, ellerindeki torpil ile araba beklemeye başladı. Camı açık şekilde caddede ilerleyen bir aracı gözüne kestiren çocuklar, torpili içine attı. Kısa sürede durumu fark eden araç sürücüsü panikle dururken, çocuklar koşarak kaçtı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.