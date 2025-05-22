Bolu’da seyir halindeki araç alev alev yandı

Bolu’da seyir halindeki otomobil, alev alev yanarak küle döndü.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 15:52

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Yangın, Çıkınlar Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan E. Ç. idaresindeki 14 AL 377 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.

Sürücünün aracı durdurarak dışarı çıkmasıyla birlikte yangın kısa sürede büyüdü. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.