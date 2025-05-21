Torbacı avukata 46 yıl hapis talebi! Mahkumlara böyle uyuşturucu taşımış
Konya'da kapalı cezaevinde tutuklu ve hükümlülere para karşılığında uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen 41 yaşındaki avukat Halise Karapınarlı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Karapınarlı ile birlikte 3 mahkum hakkında, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçlarından dava açıldı.
Konya Barosu avukatlarından Halise Karapınarlı, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'hırsızlık' suçundan yatan müvekkili M.T. ile görüşe geldi. Görüşmenin ardından M.T'nin üzerinde yapılan aramada 1 gram esrar, 0.6 gram eroin ve 0,8 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi.
Mahkuma uyuşturucu madde getirdiği saptanan Karapınarlı gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, annesi ve kardeşi ile birlikte yaşayan Halise Karapınarlı'nın evinde de arama yaptı. Karapınarlı'nın odasında yapılan aramada 2.3 gram esrar, 96 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Annesi A.V'nin cebinden de 1 gram kokain ele geçirildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, kendisine komplo kurulduğunu ileri süren Halise Karapınarlı, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
Sabah'ın haberine göre Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede Halise Karapınarlı ve cezaevindeki mahkumlar İ.A. (38), K.A. (22) ve M.E. (39) hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak' suçlarından dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Karapınarlı'nın yakalanmadan önceki tarihlerde de cezaevine uyuşturucu madde getirdiği belirtildi.