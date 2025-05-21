Diyarbakır'da makas atan sürücüye para cezası!

Diyarbakır'da makas atan otomobil sürücüsüne 53 bin 753 lira ceza uygulandı. Otomobili kullanan kişinin, 9 Aralık 2016'da sürücü belgesinin daimi olarak iptal edildiği belirlendi.

Giriş Tarihi: 21.05.2025 11:12

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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından bir otomobil sürücüsünün makas attığı tespit edildi.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine göre 53 bin 753 lira idari para cezası verildi.

Otomobili kullanan kişinin, 9 Aralık 2016'da sürücü belgesinin daimi olarak iptal edildiği belirlendi.

Yakalanan şüpheli, TCK'nin 179/2 maddesi gereğince "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.